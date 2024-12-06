​Балахнин: «Пьянич - хороший игрок, вопрос в его использовании»

Боснийский футболист Миралем Пьянич недавно перешёл в ЦСКА, чем подтвердил, что российский чемпионат по-прежнему способен привлекать игроков достаточно высокого уровня. Однако даже с Пьяничем московский клуб очевидно испытывает кризис в этом сезоне и не претендует на высокие места. Поэтому известный отечественный специалист Сергей Балахнин сдержанно оценивает игру Пьянича:

- То, что я вижу, это игрок очень хорошего уровня. Но сейчас мы видим в ЦСКА просчёты глобальные, они касаются не футболистов, а руководящего состава. Пьянич хороший игрок хорошего уровня, вопрос в том, как его использовать, - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.