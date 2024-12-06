Ринат Билялетдинов перестал смотреть Лигу чемпионов

В этом году формат Лиги чемпионов претерпел определённые изменения, он проводится без разбития команд по разным группам и с увеличенным количеством коллективов, сражающихся за главный футбольный приз континента.

Однако не всем по душе эти изменения - и к ретроградам также относит себя известный отечественный специалист Ринат Билялетдинов. Он заявил, что перестал смотреть матчи Лиги чемпионов именно в силу изменений в её формате:

- Для меня Лига чемпионов идёт отдельно, таблица из 36 команд меня не впечатляет. Там принцип кто с кем играет, я думаю, можно ухватить, но я что-то к этой схеме прохладно отношусь. Может быть, потому что мы там не играем. Но там будет плей-офф, и тогда посмотрим, - цитирует слова Билялетдинова Vprognoze.ru.