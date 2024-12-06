Белоус: «Погба? Много ума не надо»

Бывший игрок «Краснодара» Ари стал спортивным директором «Торпедо», после чего появились слухи о том, что в стан москвичей может перейти скандально известный Поль Погба. Подобный сценарий высмеял Юрий Белоус, бывший вице-президент московского «Локомотива», он считает это не совсем удачным ходом.

- Привести Поля Погба, сбитого летчика, дисквалифицированного за допинг, много ума не нужно. А вот найти новый талант, как ЦСКА в свое время нашел, например, Головина или взял юного Файзуллаева - вот это уже интересная селекционная работа, - цитирует слова Белоуса Vprognoze.ru.

Напомним, что «Торпедо» сейчас играет в первой лиге российского чемпионата. Погба в прошлом выступал за туринский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед».