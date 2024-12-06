Дьяков: «Файзуллаев талантлив, но не очень стабилен»

Французский клуб «Монако» интересуется перспективой возможного приобретения вингера ЦСКА, узбекского футболиста Аббаосбека Файзуллаева.

Журналисты спросили бывшего защитника «Ростова» Виталия Дьякова о том, как он относится к возможному переходу талантливого игрока.

Дьяков предлагает не спешить и подождать развития событий, так как считает Файзуллаева не очень стабильным игроком:

- Он молодой и перспективный, Файзуллаев у нас ярко начал играть, но сказать, что он стабильный нельзя. Бывают хорошие матчи, а бывают и плохие. Одно дело перейти в «Монако» и кататься по арендам, а если говорить, что он уже сейчас игрок «Монако», я бы не стал, - цитирует слова специалиста Vprognoze.ru.