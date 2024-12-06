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​Булыкин не видит фаворита в матче «Локомотива» с «Краснодаром»

06 Декабря 2024 • 04:52 Комментировать

В российском футболе наступает пора восемнадцатого тура, он станет последним перед большим перерывом - команды уйдут на паузу и вернутся на поля лишь уже в марте. Терпевшим неудачи в последних матчах «Краснодару» и «Локомотиву» предстоит сыграть друг с другом. Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о предстоящей игре. Он не видит в ней фаворита:

- Я думаю, в этой паре нет фаворита, будет очень интересная игра. «Локомотив» и «Краснодар» проиграли последние игры, им хочется исправиться перед болельщиками, уйти на зимнюю паузу с хорошим настроением, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Дмитрий Булыкин ещё теги
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