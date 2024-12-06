​Булыкин ставит на победу «Спартака»

В предстоящие выходные в российском футболе пройдут матчи восемнадцатого тура РПЛ, набравших отличный ход московский «Спартак» сыграет с «Пари НН». Многие ожидают, что «Спартак» легко выиграет этот матч и с ними солидарен также Дмитрий Булыкин, экс-футболист московского «Локомотива» и российской сборной.

- Да, конечно, «Спартак» является фаворитом. В этой игре «Спартак» сделает еще один шаг к лидирующей группе, обыграв «Пари НН». Вопрос только в том, с каким счетом красно-белые одержат победу, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

Напомним, что матч состоится 7 декабря, в субботу.