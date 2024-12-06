​Гладилин попробовал предсказать исход матча между «Краснодаром» и «Локомотивом»

В российском футболе пройдут матчи восемнадцатого тура, он станет заключительным перед долгой паузой - на футбольные поля команды высшей лиги российского футбола вернутся лишь в марте. И «Краснодар», и «Локомотив» неудачно провели предыдущие свои матчи, а потому Гладилин считает, что явного фаворита в предстоящем поединке не будет.

- В этой игре нет фаворита, команды равны. Победит тот, кто лучше реализует свои моменты и допустит меньше ошибок у своих ворот, тот и победит, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Напомним, что игра состоится в воскресенье, восьмого декабря.