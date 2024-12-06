Гладилин призвал «Спартак» сыграть с максимальной самоотдачей

В предстоящие выходные в российском футболе состоятся матчи восемнадцатого тура, он станет заключительным перед долгой зимней паузой - на поле команды высшей лиги российского чемпионата вернутся только весной. Московскому «Спартаку» предстоит сыграть и Валерий Гладилин, в прошлом выступавший за московский клуб, призвал «красно-белых» сыграть с максимальной самоотдачей:

- «Спартак» является явным фаворитом. «Спартак» победит, если будет играть в полную силу. «Пари НН» является хорошей командой, могут быть сюрпризы, если «Спартак» недооценит соперника. «Спартаку» нужно сыграть с максимальной концентрацией и самоотдачей, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.