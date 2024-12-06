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«Станкович проникся этим» – экс-игрок «Кубани» раскрыл преимущество «Спартака» над другими клубами РПЛ эксклюзив

06 Декабря 2024 • 09:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.20 X 6.40 2 14.00
07.12 14:00

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от последних матчей московского «Спартака».

- «Спартак», несмотря на перепады, единственная команда чемпионата России, у которой есть прогресс. Видно, там что-то формируется. Даже из тех игроков, которые, может, и не подходят «Спартаку». Но есть тренерская мысль, и строится коллектив. Не то чтобы там по игре или по какой-то тактике – просто по единомышленникам. Люди начинают понимать, что такое «Спартак». По-моему, раньше это вообще ушло, кануло в Лету, а сейчас возрождается, и Станкович проникся этим.

Как бы то ни было, «Спартак» народная команда, и болельщиков у него больше, чем у любого другого клуба в стране. У остальных – тех же ЦСКА, «Динамо» – вообще завал. «Локомотив» стрельнул, Батраков что-то показал, какое-то везение было – и всё. Команда – это не два человека, как у «Краснодар» Сперцян и Кордоба. А пять-шесть. Вот в «Спартаке» уже образуется костяк, вокруг которого будет формироваться дальше команда, который будет тащить её за собой. Выигрывает же зачастую не тот, кто больше может, а тот, кто больше хочет. У «Спартака» появляется этот дух и это желание проявлять себя, – отметил Чугунов.

В последнем декабрьском туре чемпионата России «Спартак» примет «Пари НН».

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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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