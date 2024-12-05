​Масалитин считает «Краснодар» фаворитом в матче с «Локомотивом»

В российском футболе завтра стартует восемнадцатый тур, он станет последним перед долгим зимним перерывом, ибо команды вернутся на поле уже только в начале весны. Между собой сыграют два клуба, которые неудачно выступали в предыдущих турах, это «Краснодар» и московский «локомотив».

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин считает «Краснодар» фаворитом предстоящего матча - прежде всего, за счёт фактора своего поля:

- «Локомотив» и «Краснодар» боролись за первую строчку. В этой ситуации можно небольшое предпочтение отдать «Краснодару», они будут играть дома. Но и «Локомотиву» нужно стараться, чтобы не уйти на зимний перерыв с серией поражений, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.