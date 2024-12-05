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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

10 команд в чемпионате России в 2026 году: что этому может помешать

05 Декабря 2024 • 23:19 Комментировать (1)

Нельзя сказать, что в последнее время активно обсуждается возможность изменения количества команд в Российской премьер-лиге. Впрочем, люди из мира футбола иногда делятся своими мыслями на этот счёт. Например, генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов уверен, что в топ-дивизионе должно быть 18 команд, а не 16. А вот известный тренер Игорь Шалимов недавно удивил, предложив сократить Премьер-лигу до 10 клубов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает такое предложение.

Говоря о желании видеть в Премьер-лиге только 10 команд, Шалимов в качестве аргумента приводит увеличение количества больших матчей. Это справедливо, ведь при таком формате кругов будет не два, а, наверное, четыре. То есть, например, «Зенит» и «Спартак» за один чемпионат будут проводить между собой четыре матча. Звучит интересно, хотя количество туров в РПЛ вырастает с 30 до 36. Едва ли это стало бы большой проблемой, ведь формат Кубка России изменился бы. Тот же Шалимов в интервью предлагает вернуться к классической системе с играми на вылет. Вообще нынешний формат Кубка часто подвергается критике, ведь он бьёт по скромным командам, но сейчас не об этом.

Если взять текущую турнирную таблицу и посмотреть на лучшие десять команд, то в РПЛ могли бы играть: «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА, «Ростов», «Рубин», «Акрон» и «Крылья Советов». И эти команды рубились бы в четыре круга. Получается, каждый тур дарил бы болельщикам как минимум один, а то и два-три больших матча. Общий уровень Премьер-лиги при таком раскладе вырос бы, что наверняка повысило бы интерес к чемпионату.

Но насколько реально реализовать такую реформу? Вероятность сокращения РПЛ до 10 команд в ближайшие годы является минимальной, если не нулевой. Такой формат имеет как свои плюсы, так и минусы. Помешать сократить РПЛ может то, что голосов «против» наверняка будет больше. При уменьшении участников топ-дивизиона до 10 клубов уровень и ценность Премьер-лиги как продукта, конечно, вырастет. Можно подумать, что вырастет и уровень Мелбет-Первой лиги, ведь туда опустятся сразу шесть команд из высшей лиги. Но на самом деле это не так.

Российская премьер-лига – это элитный продукт российского футбола. Клубы стремятся попасть сюда не только по спортивным, но и по финансовым соображениям. Возможность заработка в РПЛ в разы выше, чем во втором по рангу дивизионе. Неслучайно при вылете из топ-лиги бюджеты клубов существенно сокращаются. То есть сокращение РПЛ до 10 команд неизбежно приведёт к увеличению разницы между богатыми и скромными клубами.

Спортивную составляющую тоже нельзя не учитывать. В Российской премьер-лиге сейчас выделяется так называемая большая шестёрка. Даже при сокращении лиги до 10 команд вероятность вылета представителя топ-6 будет невысокой. То есть состав чемпионата России будет из года в год меняться не очень сильно. Это будет чем-то похоже на проект Суперлиги, который в последние годы так лоббирует в Европе президент «Реала» Флорентино Перес.

Нельзя забывать и о регионах. Россия – большая страна, и если в её топ-дивизионе будет играть только 10 команд, то это будет выглядеть достаточно странно. У менее статусных клубов будет меньше шансов пробиться в Премьер-лигу, а уж тем более – закрепиться там на какое-то количество лет. Как следствие, футбол в регионах, где и сейчас хватает проблем, может ждать ещё более сильный упадок.

В общем, представить сокращение чемпионата России до 10 команд очень сложно, пускай и сам продукт РПЛ с 10 командами в чём-то выглядит заманчиво. А как считаете вы? Делитесь мнением в комментариях.

Александр Тихий

Сколько команд должно выступать в РПЛ?
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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Шалимов РПЛ
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Комментарии (1) Все комментарии
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worissimol
05 Декабря 2024 в 23:27
Надо до двух команд сократить и путь играют 30 раз друг с другом, вся лига будет один большой супер матч.
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