​Масалитин: «Спартаку» может быть трудно с «Пари НН»

В российском футболе наступает пора восемнадцатого тура РПЛ, он станет последним перед долгим зимним перерывом - команды вернутся на поле лишь в марте. Московскому «Спартаку», набравшему отличный ход, предстоит сыграть со слабеньким «Пари НН».

Но, несмотря на это, бывший игрок «Спартака» Валерий Масалитин считает, что у команды могут возникнуть проблемы из-за недооценки соперника:

- «Спартак» столкнется с большими трудностями, если до игры посчитают, что уже выиграли. Красно-белые не испытают проблем, если серьезно настроятся на матч, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

«Спартак» идёт третьим в турнирной таблице.