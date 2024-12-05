Борис Игнатьев: «Локомотиву» не хватает свежести и быстроты»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев порассуждал о том, чего не хватает московскому «Локомотиву».

«Им не хватает свежести и быстроты. Вроде они делают то же, что и раньше в победных матчах… Но сейчас у них нет смелости, завязанной на скорости в последних эпизодах перед воротами соперника. Отсюда и ляпы возникают», - рассуждает эксперт для Betonmobile.

«Локо» по итогу 17 туров уступил третье место «Спартаку» по дополнительным показателям. В очковом запасе коллектива 34 балла. В рамках 18 тура «железнодорожников» ждёт поединок против ещё одного клуба, который переживает в последние недели спад – «Краснодара».