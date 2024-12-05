Мостовой советует Сперцяну уезжать в «ПСЖ»

Армянский футболист Эдуард Сперцян всё чаще и чаще вызывает интерес со стороны сильных европейских клубов, в том числе и даже такого гранда, как французский ПСЖ. Бывший футболист российской сборной и московского «Спартака», Александр Мостовой, в прошлом сам успел поиграть за границей. Он советует Сперцяну не отказываться от предложения «ПСЖ», если это действительно не слухи.

- Если есть такое предложение, конечно, нужно ехать! Однозначно! Без разговоров. Верю ли я в трансфер Сперцяна в «ПСЖ»? Ну, допускаю, конечно, а почему нет! - цитирует слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Сперцян выступает за «Краснодар» с 2018 года.