​Канчельскис не верит в «Спартак»

Московский «Спартак» очень хорошо проводит последние матчи в РПЛ, выиграно уже пять встреч подряд, команда поднялась на третье место в турнирной таблице. Но, несмотря на всё это, бывшие российский футболист Андрей Канчельскис скептически относится к перспективам команды. Он не верит в то, что «Спартак» сможет выиграть чемпионский титул.

- Эксперты говорят, что «Спартак» благодаря пяти победам подряд вернулся в чемпионскую гонку? Нууу, подождем конца сезона. Резкий всплеск бывает всегда. Они сейчас на каком месте? На третьем? У них всегда будут всплеск и падение, они займут своё 4-е место, - цитирует слова Канчельскиса «ВсеПроСпорт».

Напомним, что «Спартак» в последний раз становился чемпионом России в 2017 году.