​Экс-арбитр ФИФА прокомментировал наказание Ганчаренко

Наставник «Пари НН» Виктор Ганчаренко получил дисквалификацию за угрозы в сторону арбитра Яна Бобровского, и теперь он будет вынужден пропустить какое-то количество времени. Это происходит не в самый лучшее период для нижегородского клуба. Ситуацию прокомментировал экс-арбитр ФИФА Игорь Егоров, он уклонился от однозначной оценки произошедшего, сославшись на мнение специалистов:

- Меня там не было, поэтому сказать жестко это или мягко мне очень тяжело. Будем опираться на мнение специалистов, - цитирует слова экс-арбитра «ВсеПроСпорт».

В предстоящие выходные в российском футболе пройдут матчи 18-го тура.