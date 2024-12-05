Мостовой: «Не верю, что «Краснодар» сможет проиграть два раза подряд»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением по поводу матча «Краснодар» - «Локомотив» в 18-м туре РПЛ и дал свой прогноз на точный исход встречи.

«Не верю, что клуб с таким подбором футболистов может проиграть два раза кряду. А «Локомотив» я в первой тройке не вижу, они молодцы, сделали невозможное. Думаю, «Краснодар» реабилитируется за игру со «Спартаком», 2:1», - делится Мостовой с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» в 17-м туре РПЛ проиграл впервые в текущем сезоне в рамках лиги. Дома «быки» всухую и разгромно уступили московскому «Спартаку» (0:3).