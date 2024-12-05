Сёмин рассказал, чем последние игры «Спартака» напоминают футбол Романцева

Известный тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос о том, чем минувшие игры «Спартака» под руководством Деяна Станковича напоминают романцевский футбол.

«Последний отрезок напоминает романцевский футбол тем, что футболисты голодны до побед и сконцентрированы. И они ведут хорошую борьбу. Но при Романцеве «Спартак» был более сбалансированным», — цитирует Сёмина Metaratings.

По итогам 17 сыгранных туров «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на счету 34 балла. Отставание «красно-белых» от лидера составляет пять очков.

В последнем туре перед зимней паузой команда Деяна Станковича примет дома «Пари НН». Поединок состоится 7 декабря и начнется в 14:00 по мск.