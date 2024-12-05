Дмитрий Черышев заявил, что у его сына было лишь одно предложение из России

Известный тренер Дмитрий Черышев заявил, что у его сына Дениса практически не было конкретных предложений из России по поводу продолжения карьеры.

«Конкретики никогда никакой не было. Было бы какое-то явное предложение, можно было бы на эту тему и поговорить. По-моему лишь раз было какое-то предложение, не вспомню. Это было единственное предложение за всё время», - делится Черышев-старший для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что с недавних пор Денис Черышев выступает в Греции за клуб из второго по силе дивизиона – «Паниониос». Ранее он впервые оформил хет-трик за свою футбольную карьеру.