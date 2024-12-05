Хомуха: Все разочарованы игрой Гуарирапы в ЦСКА

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался об игре нападающего ЦСКА Сауля Гуарирапы.

— Нападающие «армейцев» недобирают свои очки. Думаю, все разочарованы тем, как действует Гуарирапа. Его результативность оставляет желать лучшего. Пока это приобретение в минус ЦСКА, — приводит слова Хомухи Metaratings.

Напомним, в сентябре ЦСКА арендовал 22-летнего форварда у «Сочи». В составе «красно-синих» венесуэльский футболист принял участие в 15 встречах во всех турнирах, но не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.