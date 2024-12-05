Голенков считает высокие зарплаты футболистов обоснованными

Форвард «Ростова» Егор Голенков полагает, что футболисты заслуживают свои высокие зарплаты.

«Недавно Евгений Чернов написал, что выиграл конкуренцию у двух тысяч таких же пацанов, чтобы просто попасть в профессиональный футбол, не говоря о РПЛ. Не каждый будет игроком, даже если сильно захочет. Ты должен выиграть конкуренцию у двух тысяч таких же. Где остальные 1999? У них не было детства, они ничего не имеют. Поэтому я считаю зарплаты футболистов обоснованными», - говорит Голенков с телеканалом «Матч ТВ».

В текущем сезоне форвард дончан сыграл в 19 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить восемь голов и оформить две голевые передачи. Его клуб идёт в верхней части таблицы РПЛ.