Кечинов: «В игре «Краснодара» и «Локомотива» фаворита нет»

Бывший спартаковец Валерий Кечинов высказался о грядущем матче 18 тура РПЛ между «Краснодаром» и столичным «Локомотивом».

«Не вижу фаворита в этой игре, команды подошли к ней не в лучшем состоянии. Неудачи и отрицательные результаты не очень хорошо влияют на команду. Однозначно, матч интересен будет, оба клуба исповедуют атакующую игру. Если все лидеры «Локомотива» будут в порядке и сыграют в свой футбол, то не удивлюсь, если они победят», - рассуждает Кечинов для «Чемпионата».

Напомним, оба клуба переживают в последние недели спад и отсутствие побед в РПЛ. У «быков» второе место и 38 баллов, у «Локомотива» третье место и 34 балла.