Мостовой – о матче «Спартака» и «Пари НН»: «Ожидание одно – победа «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о матче, который откроет 18-й тур РПЛ в субботу. Дома «Спартак» примет одного из аутсайдеров чемпионата в лице «Пари НН».

«Ожидание одно — победа «Спартака». «Красно‑белые» сейчас в настроении, на кураже, всё получается. А Угальде мотивирован в бомбардирской гонке. Вряд ли «Пари НН» что-то сможет сделать», - делится Мостовой с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» провёл великолепно последние недели в РПЛ, обыграв в дерби ЦСКА, «Локомотив» и в гостях разгромив «Спартак». В турнирной таблице у «красно-белых» 34 балла и третье место.

В этом матче у нижегородцев на бровке не будет главного тренера Виктора Ганчаренко из-за дисквалификации.