​Билялетдинов предсказал ничью в матче «Локомотива» и «Краснодара»

В восемнадцатом туре российского чемпионата, который станет последним перед длительным зимним перерывом, между собой встретятся две команды, которые не очень-то удачно выступают в последнее время. «Краснодар» примет дома московский «Локомотив». Бывший наставник «железнодорожников» Ринат Билялетдинов считает, что предстоящая игра закончится вничью:

- Обе команды находятся на спаде, и каждая из них захочет уйти на перерыв с позитивом. Вполне вероятно, что может будет и ничья, а может… Шансы одинаковые, - цитирует слова специалиста «ВсеПроСпорт».

Напомним, что матч состоится в воскресенье, 8 декабря.