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​Билялетдинов предсказал ничью в матче «Локомотива» и «Краснодара»

05 Декабря 2024 • 20:55 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
08.12 19:30

В восемнадцатом туре российского чемпионата, который станет последним перед длительным зимним перерывом, между собой встретятся две команды, которые не очень-то удачно выступают в последнее время. «Краснодар» примет дома московский «Локомотив». Бывший наставник «железнодорожников» Ринат Билялетдинов считает, что предстоящая игра закончится вничью:

- Обе команды находятся на спаде, и каждая из них захочет уйти на перерыв с позитивом. Вполне вероятно, что может будет и ничья, а может… Шансы одинаковые, - цитирует слова специалиста «ВсеПроСпорт».

Напомним, что матч состоится в воскресенье, 8 декабря.


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Локомотив Москва Краснодар Ринат Билялетдинов ещё теги

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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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