Черчесов – об Алипе: «У него есть всё для того, чтобы уехать в Европу»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался об одном из своих подопечных – Нуралы Алипе. Играет центральный защитник уже не первый сезон в «Зените».

«Футболист, который играет в «Зените» — уже игрок высокого уровня. Другое дело, чтобы стабильно играть в Европе, нужно пройти адаптацию — все-таки там другой уровень. У Алипа все для этого есть. Дай бог, чтобы он смог попробовать», - делится Черчесов для Sport24.

Напомним, что в текущем сезоне у Алипа в активе 18 сыгранных матчей за «Зенит» в рамках всех турниров, в них он забил один гол и оформил один ассист. За сборную Казахстана Нуралы провёл 38 встреч во всех турнирах.