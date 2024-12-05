В «Сочи» высказались о возможном выкупе Мелёшина у «Спартака»

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о возможном выкупе у московского «Спартака» форварда Павла Мелёшина.

— У нас есть опция выкупа Мелёшина у «Спартака», но не хотелось бы сейчас обсуждать данную опцию, — приводит слова Рубашко издание «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, сейчас Мелёшин доволен своим положением, так как регулярно играет и забивает голы.

Напомним, в сентябре «Сочи» арендовал 20-летнего нападающего у «Спартака». В составе южан футболист принял участие в 13 матчах, в которых стал автором девяти забитых мячей и сделал одну результативную передачу.