Камоцци: «Угальде недоступен для российских клубов»

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о возможном уходе форварда Манфреда Угальде из «Спартака».

Ранее сообщалось, что для команд Российской премьер-лиги сумма отступных в контракте Угальде составляет 80 миллионов евро.

— Эта сумма, означает, что Угальде недоступен для российских клубов. Способен ли столько заплатить «Зенит»? Угальде можно продавать в «Зенит» только за 100 млн евро, — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В этом сезоне костариканский форвард забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах РПЛ. Стоит сказать, что на данный момент Угальде является лучшим бомбардиром чемпионата России.