​Ари рассказал о первых днях работы в «Торпедо»

Как мы уже сообщали, в московском «Торпедо» появился новый спортивный директор, это бывший бразильский футболист Ари, долгое время выступавший в чемпионате России за «Краснодар».

Теперь он будет помогать «Торпедо» вернуться в элиту российского футбола. Журналисты спросили Ари об его первых днях работы в новой должности, на которую он был назначен позавчера, 3 декабря:

- Это было хорошо! Много работы! Я считаю, что все ждут хорошего результата! - заявил Ари, слова которого цитирует «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Ари выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 год