Стало известно, когда Батраков начнёт переговоры с «Локомотивом» по новому контракту

Стало известно, когда примерно молодой талант московского «Локомотива» Алексей Батраков начнёт переговоры с клубом о новом контракте.

«У нас есть договоренность, в паузу мы приступим к переговорам, но конкретное число никто не назначал. Так что здесь больше исходим из позиции клуба», - делится с телеканалом «Матч ТВ» представитель Батракова Владимир Кузьмичёв.

Напомним, что Батраков в текущем сезоне оформил уже 11 голов во всех турнирах за «Локо». 19-летний футболист – уже один из лучших бомбардиров Российской премьер-лиги.

Текущий контракт Батракова с «Локо» рассчитан до лета 2027 года.