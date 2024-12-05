Романцев обратился к фанатам «Спартака»

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев обратился к фанатам «народной команды» в преддверии матча против «Пари НН» в 18-м туре чемпионата России.

«Спартак» проведёт заключительный матч в году. Давайте вместе создадим отличную атмосферу и проводим год достойно. Ваша поддержка сможет сделать этот зимний день теплее», - передает слова Романцева пресс-служба московского клуба.

Матч «Спартак» - «Пари НН» пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 7 декабря, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Москвичи занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а нижегородцы идут 12-ми.