Канчельскис может возглавить известный клуб из Европейской части России

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис может продолжить свою тренерскую карьеру у руля брянского «Динамо». Вероятность такого исхода не высока, однако присутствует, заявили в клубе.

«Давно знакомы с Андреем Канчельскисом, общаемся с ним. Решение примет клубное руководство и сам Канчельскис. На данный пост у нас много кандидатов, в том числе и Андрей Антанасович», - говорит для «Спорт-Экспресса» исполнительный директор «Динамо» Андрей Козлов.

Напомним, что последним местом работы Канчельскиса в качестве главного тренера был «Мурас Юнайтед», клуб из Кыргызстана