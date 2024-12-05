Булыкин: «Галицкому надо продавать Сперцяна в «ПСЖ» за 20 миллионов; против «Зенита» у «Краснодара» шансов немного»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «ПСЖ».

- Верите в то, что «ПСЖ» намерен зимой купить у «Краснодара» Сперцяна?

- Да. А почему нет? Логика здесь просматривается. «ПСЖ» же купил у «Краснодара» вратаря. Сафонов даже сыграл уже в Лиге чемпионов. Теперь, допускаю, парижане обратили внимание на полузащитника «быков», который довольно ярко себя проявляет в РПЛ. Значит, хорошо работают агенты. Сафонова продали, теперь можно попробовать осуществить трансфер Сперцяна. Так что в целом можно поверить в такое развитие событий.

- «ПСЖ» - не слишком высокий уровень для Сперцяна?

- Да почему надо думать в таком ключе? По-моему, этот трансфер устроит все стороны. И игрока, и «ПСЖ», и «Краснодар». В парижский клуб ехать уже не так страшно. Там все-таки уже есть Сафонов. Только порадуюсь за Эдуарда.

- Пишут, что «ПСЖ» готов заплатить за Сперцяна 20 миллионов евро. Адекватная цена?

- Конечно. Хорошая! В нынешних условиях очень достойно. Надо продавать! Здорово, если все получится. И это повысит уровень РПЛ. Мы покажем, что у нас все не так уже плохо. Два игрока за год уедут в «ПСЖ»! Представляете?

- А вы не опасаетесь, что в «ПСЖ» Сперцян сядет на лавку?

- Да на первых порах все возможно. Ясно, что «ПСЖ» - топовый клуб. Время на адаптацию, конечно, потребуется. Его никто не отменял. А дальше Сперцян может там себя и проявить. Почему нет?

- Сперцян – игрок серьезного европейского уровня?

- Про его уровень смогу ответить, когда он окажется в «ПСЖ». Рассуждать из серии «сможет, не сможет» сейчас не стоит. Не получится – уйдет в аренду в более скромный клуб. Самое главное – сейчас туда уехать. А дальше уже разберется.

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- А Сперцян талантливее Захаряна, у которого пока не получается в «Реал Сосьедаде»?

- Да сложно так сразу сказать. Понятно, что в Испании и Франции все по-другому. Быт, тренировки, скорость, интенсивность… На каждой тренировке надо выкладываться на 100, даже на 150 процентов. Отсюда и травмы. Мышцы могут поначалу и не выдержать. Сперцяну надо просто понимать, куда он едет, быть готовым к таким вещам. Я сам поиграл в Европе, знаю, что это такое. Так что за всех наших ребят переживаю. Желаю удачи. Если тебя зовет «ПСЖ», надо прямо сейчас собирать сумку и лететь во Францию!

- А вы поймете Сергея Галицкого, если он не продаст Сперцяна в «ПСЖ» за 20 миллионов? Все-таки владелец «Краснодара» мечтает стать чемпионом России. Зачем ему зимой терять ведущего полузащитника?

- Уф… Мне кажется, и со Сперцяном в составе «Краснодар» не обойдет «Зенит». Я лично не сильно в это верю. Хотя… в прошлом сезоне все могло решиться в последнем туре.

- Так как же быть?

- Понятно, что Сперцян – ключевой игрок «быков». Но когда тебе предлагают 20 миллионов, надо соглашаться и продавать. У Галицкого работает академия. Воспитают новых сперцянов. Другое дело, что в первой команде много легионеров. Вот это настораживает. Ну, посмотрим. Считаю, в России много самородков. Главное – им доверять, дать шанс. А то частенько привозят иностранцев, а потом не знают, что с ними делать.

Александр Сычёв