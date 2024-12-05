Крайний защитник «Рубина» Илья Рожков подписал новый трудовой договор с казанцами. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба. Новое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2028 года.

Стоит сказать, что ранее сообщалось о предстоящем переходе 19-летнего футболиста в московское «Динамо».

В нынешнем сезоне Рожков появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и стал автором одной результативной передачи.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Рожкова составляет 1,2 миллиона евро.