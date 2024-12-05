«Мы найдём в себе ресурсы»: Тедеев высказался о матче «Акрона» с «Зенитом»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о последнем матче своего клуба в успешном 2024 году. Его тольяттинцы проведут против «Зенита» на выезде в 18-м туре РПЛ.

«Сверхпроблем нет, все готовятся к матчу. Микроповреждения всегда бывают, но несколько дней ещё есть. Понятно, что сложности есть — в том плане, что футболисты просто устали. Тем более мы месяц вне дома, и нам сложно. Но ресурсы в себе найдём», - делится Тедеев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» с 39 баллами на один балл опережает второе место таблицы Премьер-лиги. У «Акрона» 19 очков и девятое место. Ранее в сезоне «Зенит» уже дважды громил «Акрон».