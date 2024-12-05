Канчельскис высказался о возможной продаже Угальде

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном трансфере форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде.
«Зачем «Спартаку» продавать Угальде? Они что, в деньгах нуждаются? Если он до конца сезона будет выступать с таким же рвением, тогда можно будет думать о переходе», - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 21 встрече, записав на свой счет 15 забитых мячей и три голевые передачи. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2028 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Манфреда в девять миллионов евро.
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