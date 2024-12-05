Березовский: «Сафонов поможет Сперцяну в «ПСЖ»

Бывший голкипер сборной Армении Роман Березовский оценил слухи о возможном трансфере Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Сафонов поможет Сперцяну адаптироваться в «ПСЖ». У меня нет сомнений, что Эдуард сможет заиграть в парижской команде. В Париже другая обстановка и это топ клуб, что стало бы большим вызовом», - делится Березовский для «РБ Спорт».

Как добавил эксперт, трансфер в «ПСЖ» необходим Сперцяну прямо сейчас, так как игрок уже достиг высокого уровня развития. А переход в Лигу 1 сделает Эдуарда ещё более сильным.

Напомним, что прошедшим летом из «Краснодара» в «ПСЖ» перебрался российский голкипер Матвей Сафонов.