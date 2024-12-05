Кечинов оценил шансы «Спартака» в матче с «Пари НН»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями касательно предстоящего поединка между «красно-белыми» и «Пари НН» в 18-м туре чемпионате России.

«Спартак» - стопроцентный фаворит. Единственное, что может произойти отрицательного - недооценка соперника, недонастрой и малая самоотдача. За это «Спартак» может поплатиться», - передает слова Кечинова «Чемпионат».

Матч «Спартака» и «Пари НН» состоится на стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 7 декабря. Начало запланировано в 14:00 мск.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «красно-белые» занимают третье место, а нижегородцы располагаются на 12-й позиции.