Непомнящий назвал возможную причину проблем «Зенита»

Известный тренер Валерий Непомнящий озвучил возможную причину проблем «Зенита» в нынешнем сезоне.

По словам экс-рулевого «Томи», работа Сергея Семака в питерском клубе не такая простая, ведь после успехов удерживать команду в тонусе сложно. Непомнящий допустил, что легионеры «сине-бело-голубых» могут быть недостаточно мотивированы.

«Сейчас у легионеров «Зенита» могут быть проблемы с мотивацией. Отсюда и случаются такие поражения, как в матче с «Крыльями Советов». Но работа Семака заключается в том, чтобы найти ее для каждого игрока», - цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Свой последний матч в 2024 году «Зенит» проведёт в субботу, 7 декабря, - против «Акрона» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.