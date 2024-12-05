Колыванов высказался о матче «Зенит» - «Акрон»

Футбольный эксперт Игорь Колыванов поделился мыслями касательно предстоящего поединка «Зенита» и «Акрона» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

«Болельщики питерской команды ждут победы, чтобы «Зенит» ушёл на перерыв с первого места. Все шансы есть. Думаю, что после поражения футболисты выйдут супермобилизованные», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Зенита» и «Акрона» состоится на стадионе «Газпром Арена» 7 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени. После 17 туров Премьер-лиги «сине-бело-голубые» занимают первое место в турнирной таблице, а подопечные Заура Тедеева располагаются на девятой строчке.