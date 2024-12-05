Камоцци не поддерживает кандидатуру Керубини для «Спартака»

Бывший советник владельца «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал возможный приход Федерико Керубини на пост спортивного директора «красно-белых». Ранее об этом кандидате сообщили СМИ.

«Я думаю, что «Спартак» заслуживает лучшего кандидата на пост спортивного директора, чем Федерико Керубини. Считаю, что он не подойдёт «Спартаку». Есть свободные кандидаты получше», - цитирует Камоцци «Чемпионат».

Отметим, что Федерико Керубини ранее работал спортивным директором в итальянском «Ювентусе».

«Спартак» остался без спортивного директора несколько недель назад после решения расстаться с Томашем Амаралом. Португалец не отработал в московском клубе даже одного года.