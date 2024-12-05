Колыванов предупредил «Зенит» насчёт Дзюбы

Футбольный специалист Игорь Колыванов в беседе с представителями СМИ поделился мыслями о матче петербургского «Зенита» и тольяттинского «Акрона» в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

«Дзюба всегда может что-то противопоставить. Если защитники «Зенита» будут играть с ним плотно, Артёму будет непросто. Дзюбы нужно остерегаться всем», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Зенита» и «Акрона» состоится на петербургском стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 7 декабря. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей питерцы лидируют в турнирной таблице, а тольяттинский коллектив идет на девятой позиции.