Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов предупредил «Зенит» насчёт Дзюбы

05 Декабря 2024 • 19:29 Комментировать

Футбольный специалист Игорь Колыванов в беседе с представителями СМИ поделился мыслями о матче петербургского «Зенита» и тольяттинского «Акрона» в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

«Дзюба всегда может что-то противопоставить. Если защитники «Зенита» будут играть с ним плотно, Артёму будет непросто. Дзюбы нужно остерегаться всем», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Зенита» и «Акрона» состоится на петербургском стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 7 декабря. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей питерцы лидируют в турнирной таблице, а тольяттинский коллектив идет на девятой позиции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Колыванов Артём Дзюба Акрон ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Касильяс – второй, Куртуа – четвёртый: назван лучший вратарь XXI века Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Искусственный интеллект назвал лучшего футболиста в истории: Месси – третий, Роналду – четвёртый Фанаты «Аль-Насра» не понимают, где Роналду Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Винисиус решил, куда хочет уйти из «Реала» Флик может покинуть «Барселону» - названо условие В «Барселоне» объяснили решение по Левандовски В случае увольнения Анчелотти «Реал» может возглавить… Анчелотти
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу»
Спортивные новости
Корешков назвал преимущества Волкова, которые могут помочь ему победить Гана во втором бою ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Витязя» в КХЛ «Барыс» дома уступил «Спартаку», едва не отыгравшись с 0:3 Экс-игрок «Сочи» рассказал, что может помешать Капризову стать лучшим бомбардиром в НХЛ Экс-игрок «Сочи» оценил игру «Вашингтона» без травмированного Овечкина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Декабря
20:15 · Россия. Премьер-лига
​Ари рассказал о первых днях работы в «Торпедо»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Батраков начнёт переговоры с «Локомотивом» по новому контракту
20:09 · Россия. Премьер-лига
Романцев обратился к фанатам «Спартака»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис может возглавить известный клуб из Европейской части России
20:00 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» объявил о продлении контракта с Рожковым официально
19:56 · Россия. Премьер-лига
«Мы найдём в себе ресурсы»: Тедеев высказался о матче «Акрона» с «Зенитом»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис высказался о возможной продаже Угальде
19:51 · Россия. Премьер-лига
Березовский: «Сафонов поможет Сперцяну в «ПСЖ»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Кечинов оценил шансы «Спартака» в матче с «Пари НН»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий назвал возможную причину проблем «Зенита»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Колыванов высказался о матче «Зенит» - «Акрон»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Камоцци не поддерживает кандидатуру Керубини для «Спартака»
19:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Маркао уверен, что у Ари не будет проблем в «Торпедо»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Колыванов предупредил «Зенит» насчёт Дзюбы
19:26 · Россия. Премьер-лига
Радченко уверен в победе «Спартака» над «Пари НН»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Фетисов: «Показ чемпионата Европы в России – это предательство!»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Мартынович: «Хочется, чтоб Сперцян перешёл в клуб, который на что-то претендует»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил на вопрос о Глушенкове
19:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Юсупов покинет «Урал» после семи проведённых матчей за клуб официально
19:13 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Я такой «Спартак» даже не припомню»
19:10 · Россия. Премьер-лига
На последнем домашнем матче «Спартака» в году ожидают 17 тысяч зрителей
19:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Селюк – об Ари: «С таким спортдиром и врагов не надо»
18:56 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Спартак» не испытает проблем, если настроится на матч с «Пари НН»
18:56 · Россия. Премьер-лига
Мартынович: «Слуцкий через Китай может вернуться в Европу»
18:51 · Россия. Премьер-лига
Мартынович: «Пока рано перехваливать Батракова»
Все новости