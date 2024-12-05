Радченко уверен в победе «Спартака» над «Пари НН»

Российский тренер Дмитрий Радченко поделился комментарием о предстоящем матче чемпионата России «Спартак» - «Пари НН».

— «Спартак» очень прилично выглядел в матче с «Краснодаром» и точно победит «Пари НН», — заявил Радченко «РБ Спорту».

При этом специалист считает, что нижегородцы дадут бой «Спартаку».

Игра 18-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Пари НН» пройдет 7 декабря. Начало поединка запланировано на 14:00 по московскому времени.

Стоит напомнить, что в первом круге РПЛ подопечные Деяна Станковича обыграли на выезде нижегородский коллектив со счетом 2:0.