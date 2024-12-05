Фетисов: «Показ чемпионата Европы в России – это предательство!»

Известный в прошлом хоккеист Вячеслав Фетисов считает, что в России не нужно было показывать чемпионат Европы по футболу. Двукратный олимпийский чемпион выразил разочарование от показа в России крупных спортивных соревнований.

«Разочаровало то, что мы показывали чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу, где не было наших спортсменов. Это предательство!» - цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Европы по футболу проходил летом в Германии. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла Англию со счётом 2:1. Как известно, сборная России не участвовала даже в отборе на Евро-2024 из-за санкций со стороны УЕФА.