Мартынович: «Хочется, чтоб Сперцян перешёл в клуб, который на что-то претендует»

Бывший лидер «Краснодара» Александр Мартынович навал благоприятное условие для ухода нынешнего лидера «быков» из команды Эдуарда Сперцяна.

«Хочется, чтобы он перешёл в клуб, который на что-то претендует. Если говорить о топ-5, то хотя бы середняк с претензией на еврокубки. А ехать и бороться за выживание — какой смысл? Лучше тогда играть в «Краснодаре», - делится Мартынович для «Чемпионата».

Напомним, что слухи об уходе Сперцяна из «Краснодара» появляются уже не первый сезон. Ранее по самым свежим слухам сообщалось, что Сперцян может воссоединиться с Матвеем Сафоновым в «ПСЖ».