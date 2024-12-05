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Сёмин ответил на вопрос о Глушенкове

05 Декабря 2024 • 19:16 Комментировать
Зенит
...
Акрон
1 1.20 X 6.80 2 12.50
07.12 16:30

Известный тренер Юрий Сёмин высказался об атакующем полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове. У экс-рулевого «Локомотива» спросили, можно ли говорить, что сейчас Глушенков не так хорош, как на старте сезона.

«Наверное, это касается многих молодых игроков. Все молодые российские футболисты начинают хорошо, а потом перестают держать уровень, за который они получают призы, признание и внимание болельщиков», - цитирует Сёмина Metaratings.

«Зенит» после семнадцати туров располагается на первой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт в субботу, 7 декабря, - против «Акрона» на своём поле.

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