Сёмин ответил на вопрос о Глушенкове

Известный тренер Юрий Сёмин высказался об атакующем полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове. У экс-рулевого «Локомотива» спросили, можно ли говорить, что сейчас Глушенков не так хорош, как на старте сезона.

«Наверное, это касается многих молодых игроков. Все молодые российские футболисты начинают хорошо, а потом перестают держать уровень, за который они получают призы, признание и внимание болельщиков», - цитирует Сёмина Metaratings.

«Зенит» после семнадцати туров располагается на первой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт в субботу, 7 декабря, - против «Акрона» на своём поле.