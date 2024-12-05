Радченко: «Я такой «Спартак» даже не припомню»

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Радченко высказался об игре «красно-белых» под руководством Деяна Станковича.

— Я такой «Спартак» даже не припомню. Смотрел очень внимательно матч с «Краснодаром» и хочу сказать, что «красно-белые» показали очень сильный футбол и претендуют на чемпионство в РПЛ, — приводит слова Радченко портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Станкович сделал выводы после ошибок на старте сезона и нашел оптимальную схему.

На сегодняшний день «Спартак» занимает третью позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на счету 34 очка после 17 туров. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Зенита» составляет пять баллов.