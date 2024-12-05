На последнем домашнем матче «Спартака» в году ожидают 17 тысяч зрителей

Порядка 17 тыс. зрителей ожидается на последнем домашнем матче московского «Спартака» против нижегородского «Пари НН». Такой новостью делится Metaratings, ссылаясь на свои источники.

Напомним, что игра «Спартак» - «Пари НН» в субботу, 7 декабря откроет 18-й тур Российской премьер-лиги. Этот тур – финальный в 2024 году в российском футболе.

«Спартак», к слову, продемонстрировал невероятный подъём в последние недели. Клуб одержал победы в дерби над ЦСКА и «Локомотивом» и разгромил «Краснодар» в гостях. В турнирной таблице у «красно-белых» третье место и 34 набранных очка в копилке.