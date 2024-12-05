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На последнем домашнем матче «Спартака» в году ожидают 17 тысяч зрителей

05 Декабря 2024 • 19:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.20 X 6.40 2 15.00
07.12 14:00

Порядка 17 тыс. зрителей ожидается на последнем домашнем матче московского «Спартака» против нижегородского «Пари НН». Такой новостью делится Metaratings, ссылаясь на свои источники.

Напомним, что игра «Спартак» - «Пари НН» в субботу, 7 декабря откроет 18-й тур Российской премьер-лиги. Этот тур – финальный в 2024 году в российском футболе.

«Спартак», к слову, продемонстрировал невероятный подъём в последние недели. Клуб одержал победы в дерби над ЦСКА и «Локомотивом» и разгромил «Краснодар» в гостях. В турнирной таблице у «красно-белых» третье место и 34 набранных очка в копилке.

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Евро-Футбол.Ру,
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