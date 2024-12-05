Масалитин: «Спартак» не испытает проблем, если настроится на матч с «Пари НН»

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Масалитин поделился комментарием о предстоящем матче «красно-белых» с «Пари НН».

— «Спартак» столкнется с большими трудностями, если до игры посчитают, что уже выиграли. «Красно‑белые» не испытают проблем, если серьезно настроятся на матч, — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Пари НН» состоится в субботу, 7 декабря. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 14:00 по московскому времени.

Напомним, в первом круге РПЛ подопечные Деяна Станковича одолели на выезде нижегородский коллектив со счетом 2:0.