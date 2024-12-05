Мартынович: «Слуцкий через Китай может вернуться в Европу»

Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович высказался о Леониде Слуцком. Российский тренер во главе «Шанхай Шеньхуа» в прошедшем сезоне чемпионата Китая показал достойный результат, заняв второе место в первенстве.

«Думаю, через Китай он может вернуться в Европу. Больше к нему вопрос: чего он хочет? Никаких проблем, чтобы тренировать в Европе, у него нет, языком он владеет, там его знают, как отличного тренера», - делится Мартынович для «Чемпионата».

Напомним, что Слуцкий возглавил «Шеньхуа» год назад. В Европе российский тренер работал в английском «Халл Сити» и в нидерландском «Витессе» в «нулевые».