Мартынович: «Пока рано перехваливать Батракова»

Александр Мартынович высказался об одной из главных звёзд текущего сезона Российской премьер-лиги в лице Алексея Батракова.

«Перехваливать Батракова рано, однако он имеет большие перспективы. Видно, что футболист хороший. Если будет работать над собой и расти, может превратиться в звезду», - говорит белорусский футболист для «Чемпионата».

Напомним, что у 19-летнего игрока в текущем сезоне в 22 матчах во всех турнирах набралось уже 11 забитых голов. Также Алексей оформил восемь ассистов суммарно в Премьер-лиге и Кубке России.

В 18-м туре «Локо» с Батраковым будет гостить у «Краснодара».